La Maremma da primato: cantautrice grossetana va a Sanremo Giovani

GROSSETO – Irene Biagioli, giovane cantautrice grossetana, ha partecipato, nei giorni scorsi, alle selezioni per Sanremo Giovani arrivando fino alle semifinali nazionali.

«Finalmente posso condividere con voi questa esperienza – dice ai fan dal suo profilo Facebook – un lungo percorso al quale ho partecipato, che ahimè si è fermato alle semifinali nazionali. Sono state settimane intense, ho avuto occasione di concorrere per Festival di Sanremo. Una bella esperienza, che mi ha arricchito sempre più».

Vincitrice nel 2015 di Dilettando, Irene vive della sua musica. Chitarrista autodidatta, si lancia all’età di 14 anni del mondo dello spettacolo, riscuotendo subito un gran successo. Adesso è diventato il suo lavoro, infatti con il suo manico a cui ha dato anche un nome (Sarah), cerca di farsi conoscere e regalare emozioni.

«Devo ringraziare la mia famiglia che mi aiuta e supporta in questo percorso – scrive ancora la giovane artista – senza di loro non sarei quella che sono. Il grande Piero Lanza e la sua Music Factory che si è sacrificato giorno e notte per realizzare questo progetto, ho messo a dura prova la sua pazienza ed infine a tutti voi che con dei semplici gesti mi dimostrate tanto. Io non demordo, avanti tutta»