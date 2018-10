La Biblioteca Universitaria apre le porte alla città: «Offriamo spazi liberi e gratuiti per la lettura»

GROSSETO – «Un accordo tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Comune di Grosseto e l’Università degli Studi di Siena permetterà a chiunque lo desideri di utilizzare le sale di lettura della Biblioteca presso la sede della Fondazione, in via Ginori 43: questo per supplire alla chiusura della Chelliana durante il trasferimento della sede da piazza Cavalieri a via Mazzini» a farlo sapere una nota della Fondazione.

La Biblioteca Universitaria ha un patrimonio di oltre 10.000 volumi, disponibili per la consultazione, i cui argomenti spaziano dall’economia alla giurisprudenza, dalla letteratura alla storia, l’archeologia e le scienze infermieristiche «Dal 5 novembre – prosegue la nota – saranno disponibili per la lettura le edizioni cartacee dei due quotidiani locali, mentre per il prestito dei libri ci si potrà rivolgere alle tre sedi distaccate della Chelliana: Corso Carducci 1 presso l’URP, l’Ospedale della Misericordia ed il Punto Soci Ipercoop presso il Centro Commerciale Maremà. Inoltre per chi è iscritto alla piattaforma MLOL – Media Library On Line, la biblioteca digitale della Regione Toscana, potrà consultare gratuitamente quotidiani e riviste nazionali, ebook, banche dati, archivi d’immagini direttamente su un computer messo a disposizione dalla Fondazione Polo Universitario».

«Per iscriversi al MLOL bisogna recarsi alle sedi distaccate della Biblioteca Chelliana – chiarisce la nota – dove si otterrà una password personale che consentirà l’accesso alla biblioteca digitale da qualsiasi supporto digitale».

«Riveste un ruolo fondamentale per la comunità – dice la Presidente della Fondazione Gabriella Papponi Morelli – poter fruire di spazi liberi e gratuiti per la lettura: per questo la Fondazione Polo Universitario Grossetano accoglierà tutti coloro che vorranno leggere, studiare o tenersi informati attraverso i quotidiani».

«Poter contare sul prezioso supporto dell’Università – afferma il Vice Sindaco Luca Agresti – soprattutto per quanto riguarda la disponibilità ad accogliere nella sale di lettura del Polo in Via Ginori gli studenti che abitualmente usufruiscono degli spazi della Chelliana, è per noi motivo di grande soddisfazione e di profonda riconoscenza in quanto avvertiamo spiccatamente il senso civico e l’appoggio culturale che l’Università a Grosseto ha saputo trasmettere all’interno della nostra comunità».

L’orario di accesso alla sala studio è dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 19.30; info tel. 0565 441137 – www.polouniversitariogrosseto.it – pologr@unisi.it – fb Polo Universitario Grossetano.