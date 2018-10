Il gavorranese Paco e i suoi amici tiratori finisher alla martona di Losanna

GAVORRANO – Un patto tra amici di una vita per superare insieme le diversità. Lo scopo? Terminare una maratona con l’amico disabile e naturalmente divertirsi. L’impresa è di Paco Petrelli, 42enne residente a Gavorrano, che insieme ai suoi amici, Massimiliano Cerri e Andrea Balestri, lo scorso fine settimana alla maratona di Losanna in Svizzera, ha superato i 42 chilometri in poco più di quattro ore. La squadra, di cui fa parte anche Alessio Giorgerini, si chiama “CorsAbili”.

Molto faticosa ma altrettanto divertente la disciplina inventata dagli amici, perché a differenza degli “spingitori” delle carrozzine, i “CorsAbili”, si sono specializzati proprio nel senso opposto e anziché spingere, tirano il mezzo di Paco per tutto il percorso. Per l’impresa la sua sedia a rotelle è stata trasformata in una specie semi bici; la parte anteriore, ruota e manubrio di una bicicletta, sono state saldate alla carrozzina e durante la corsa un amico a rotazione tira mentre Paco, a sua volta, indica la direzione e fornisce la sua squadra con viveri e acqua. La maratona in Svizzera non è la loro prima impresa. Già nel 2013, ad esempio, il gruppo aveva partecipato alla maratona di Rimini, aggiungendo un’ulteriore difficoltà; il tiratore aveva gli occhi bendati. Come allora anche questa volta è stata una corsa tra forza e passione, che sicuramente ha lasciato tutti con il fiato corto, ma con tantissima soddisfazione e molti ricordi da aggiungere alle pagine della loro bella amicizia.