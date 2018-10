Il Comune cerca un autista a tempo indeterminato: ecco come candidarsi

ROCCASTRADA – «Il Comune di Roccastrada ha indetto un concorso pubblico per esami per assumere a tempo indeterminato un autista, categoria B e con riserva del posto a volontari delle Forze Armate. Nel caso in cui non ci siano candidati idonei appartenenti alla categoria dei riservatari, il posto sarà attribuito a chi avrà superato le prove d’esame, seguendo una graduatoria finale» a farlo sapere il Comune in una nota.

Informazioni. La domanda di ammissione può essere presentata fino alle ore 17.30 del prossimo 29 novembre. Il bando e la domanda di ammissione alle prove di esame sono disponibili sui siti internet del Comune di Roccastrada, www.comune.roccastrada.gr.it – nella sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso” – e dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, www.unionecomunicollinemetallifere.it – nella sezione Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso”. Per informazioni o per richiedere la copia dell’avviso e della domanda, è possibile rivolgersi anche al Servizio Gestione Associata Risorse Umane (GARU) dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere a Massa Marittima, in Piazza Dante Alighieri, 4, oppure contattare il numero 0566-906111.