Escursione con la Uisp, domenica camminata alla Parrina

MAGLIANO – Domenica 4 novembre la lega trekking Uisp di Grosseto ha in programma un’escursione nella zona della Parrina.

L’itinerario parte dalla via Aurelia e si dirige verso la tenuta della Parrina, attraverso sterrate, attraversamento della campagna tra oliveti e vigne e un bel tratto panoramico con viste dall’Argentario a Talamone.

L’escursione si sviluppa per circa 13 chilometri e si presenta interessante e di media difficoltà. L’itinerario inizia dalla ex polizia stradale sull’Aurelia: arrivando da Grosseto all’altezza del vivaio (prima di Orbetello Scalo) girare sulla sinistra per riprendere in direzione di Grosseto e poi subito sulla destra in una stradina per parcheggiare.

Ritrovo in via Ravel per le ore 8,45. Per ogni necessità Fernando 3295478809.