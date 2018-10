“Dolcetto o libretto?” a Capalbio la festa degli spettri insegna l’amore per i libri

CAPALBIO – Si sta svolgendo oggi a Capalbio in concomitanza del giorno di Hallowen l’iniziativa per la promozione della lettura “Dolcetto, scherzetto o libretto?” che intende coniugare l’amore per i libri con questa ricorrenza anglosassone sempre più sentita tra i bambini.

La tradizione tanto cara ai più piccoli di andare a bussare in costume alle porte delle case per ricevere un dolce o uno “scherzetto” è diventata un’occasione speciale per avere in dono un libro, tanto da modificare la rituale formula di richiesta in “Dolcetto, scherzetto o libretto?”

In questa giornata i bambini di Capalbio gireranno infatti per le case e i negozi del paese e potranno ricevere, oltre agli agognati dolci o ai simpatici “scherzetti”, dei libri messi a disposizione dal Comune di Capabio, dall’Associazione “Il piacere di leggere” e da singoli privati.

L’iniziativa coordinata dalla docente Stefania La Spina e dalle altre insegnanti dell’Istituto Comprensivo “P.Aldi”, scuola secondaria di primo grado di Capalbio, è stata organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi in collaborazione con il Comune di Capalbio e l’Associazione “Il piacere di leggere”.

L ‘associazione “Il piacere di leggere” sosterrà questa iniziativa cercando di farla conoscere tra gli amanti dei libri e della lettura a livello nazionale, facendo in modo che la ricorrenza di Hallowen possa essere festeggiata in Italia d’ora in poi da tutti i bambini pronunciando questa nuova formula creata per l’occasione a Capalbio “Dolcetto, scherzetto o libretto?” per contribuire alla promozione della lettura fra i ragazzi.