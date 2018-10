Dipendenze, nuovo corso Acat per i problemi alcol-correlati. Iscrizione gratuita

GROSSETO – Dal 12 al 17 novembre a Grosseto (Cassero senese) l’ACAT (Associazione club alcologici territoriali) Grosseto green con la collaborazione dell’ACAT Grosseto Nord, Asl sud est, UF dipendenze e il dipartimento salute mentale organizzano il nono corso di sensibilizzazione all’approccio ecologico–sociale al benessere della comunità: dai problemi alcol-correlati ai problemi multidimensionali (metodo Hudolin).

Le finalità di questo corso sono atte a sensibilizzare i corsisti e a mettere in discussione, convinzioni e comportamenti degli stili di vita non salutari della comunità locale, (bevande alcoliche, fumo, disagio psichico, droghe, cattiva alimentazione, sedentarietà, azzardo, tecnologie elettroniche) sia medici che sociali, sia personali che familiari, informarli circa i problemi alcol-correlati e multidimensionali in modo da capire il rapporto tra salute e benessere sociale.

Il corso è stato accreditato dalla A.S.L. per 42 crediti E.C.M.

Possono iscriversi medici, psicologi, assistenti sociali, assistenti sanitari, infermieri, educatori professionali, insegnanti, sacerdoti, volontari, studenti e peer educator, membri delle ACAT e quanti altri intendano operare all’interno dell’associazione.

Per informazioni e/o iscrizioni rivolgersi all’e-mail acatgrossetogreen@gmail.com oppure contattare ai numeri 3475502151- 3476627363 entro il 10/11/2018.

L’iscrizione, compressiva di materiale didattico, è GRATUITA.

Propedeutico a questo corso si terrà a Paganico in piazza della vittoria (Palazzetto comunale) il giorno 7 novembre alle ore 17.00 una serata di sensibilizzazione sugli stili di vita sani, tra le famiglie dei Club Alcologici Territoriali e le famiglie della comunità locale, organizzata dal CAT “La Rinascita” di Roselle, con la collaborazione della Misericordia di Paganico.