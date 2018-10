Da Confesercenti finanziamenti solidali a tasso zero per aiutare le imprese colpite da Maltempo

GROSSETO – «Non lasceremo sole le imprese» Confesercenti lo aveva detto già ieri, dopo una prima conta dei danni del maltempo, e lo ribadisce oggi, mettendo a disposizione attraverso il suo consorzio Fidi ed in collaborazione con Unicredit, un finanziamento di 12 mesi per le imprese che hanno visto la propria attività compromessa dal maltempo.

Il prestito, fino a 50 mila euro a impresa, non prevede oneri per il richiedente: gli interessi del finanziamento saranno infatti addebitati all’associazione. Il prestito sarà erogato entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e sarà restituibile, a tasso zero, solo dopo 12 mesi, senza spese di istruttoria. Per avere informazioni sulle modalità si invitano gli operatori interessati a rivolgersi presso le sedi della Confesercenti.

Non è la prima volta che Confesercenti si muove in tal modo, garantendo un sostegno concreto alle imprese. È già successo in occasione di altre calamità naturali, nel resto d’Italia. L’associazione di categoria torna poi a chiedere lo stato di calamità naturale per la Maremma. «È presto per avere un bilancio preciso ma è già iniziata la conta dei danni. Si tratta di capire quale sia la situazione, iniziare a quantificare specie rispetto a quanto avvenuto sulla costa, che è stata la più colpita».

«Siamo preoccupati per le imprese ma anche per il nostro patrimonio ambientale. Serve maggior manutenzione sul territorio, le imprese vanno tutelate di più, da loro dipende l’economia del paese. Servono risorse adeguate sia per aiutare le aziende a rimettersi in piedi, sia per mettere in sicurezza il territorio. Noi continueremo a fare la nostra parte per sostenere la ripartenza delle imprese – conclude Confesercenti -, ma non è più procrastinabile un’efficace azione di prevenzione».