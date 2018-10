Al centro civico arriva il cineforum: «Inziativa per fare comunità e parlare ai giovani»

CAPALBIO – Il centro civico “Argento vivo” di Capalbio Scalo ha un nuovo telo cinematografico motorizzato che sarà utilizzato per il cineforum invernale: l’iniziativa è del gruppo parrocchiale #capalbiogiovani che inaugurerà il ciclo di appuntamenti il 3 novembre alle 17.

«#capalbiogiovani – spiega il gruppo in una nota – è un gruppo parrocchiale nato circa un anno fa dalla volontà e dalla volontarietà di alcune persone che si rendono di volta in volta disponibili a organizzare una serie di iniziative. Scopo fondamentale del gruppo è fare comunità, creando e mantenendo vivo lo spirito di condivisione e approfondendo così le relazioni tra i giovani al di là dei fondamentali momenti di catechesi e attività pastorale.

Le attività realizzate finora, tutte gratuite e autofinanziate, spaziano dal mercatino natalizio al concorso fotografico per ragazzi, dalla tombolata alla bancarella dell’usato i cui proventi, uniti ai contributi ricevuti dal Comune e dai parrocchiani, hanno consentito di avviare progetti di aggregazione più articolati».

«Ne è un esempio il cinema estivo – prosegue il gruppo – e ora il cineforum invernale presso i locali del centro civico “Argento vivo” di Capalbio Scalo. Ciò che si desidera è condividere esperienze nella propria comunità, identificandosi con essa e mantenendo salde le proprie radici nel territorio. Il gruppo, guidato da Don Marcello Serio, è composto da Lucia Cimarra, Margherita Fodde, Laura Gasperi, Federica Giacon, Sabrina Greco e Sabrina Morelli»