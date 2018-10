ROSELLE – Oltre ai privati cittadini anche le attività iniziano a trovarsi in difficoltà a causa della mancanza di elettricità: è quanto sta succedendo nella zona dell’osservatorio ad alcuni allevatori che hanno bisogno del supporto dell’autoclave per abbeverare le greggi .

«Qui l’acqua senza la pompa dell’autoclave non arriva, la pressione non è sufficiente – spiega uno degli allevatori – e senza elettricità la pompa non funziona. E’ da lunedì pomeriggio che manca la corrente, arriva solo un filo d’acqua che non è sufficiente per dare da bere alle pecore».

«Siamo in tre ad avere lo stesso problema – spiega l’allevatore – per un totale di circa 800 pecore senz’acqua. Secondo quanto ci era stato detto dal servizio clienti Enel, il guasto doveva essere già riparato e il servizio ripristinato, ma ancora non abbiamo visto nessuno e la pompa non riparte, siamo veramente in estrema difficoltà»