Uso dei defibrillatori: concluso il corso a Sorano. Ha partecipato anche il sindaco

SORANO – Trenta partecipanti al corso BLSD di primo livello per l’utilizzo dei defibrillatori. L’iniziativa voluta dal Comune di Sorano con la collaborazione del servizio del 118 dell’Usl sud est ha visto un’adesione significativa: dipendenti comunali, volontari del gruppo comunale di protezione civile, insegnanti dell’Istituto Comprensivo e singoli cittadini hanno aderito a questo momento di formazione che si inquadra nelle iniziative promosse dagli assessori al diritto alla salute e ai servizi sociali per assicurare ai cittadini del comune una maggiore cardioprotezione.

Non a caso hanno partecipato al corso anche il sindaco Carla Benocci e l’assessore Andrea Taviani come componenti il gruppo comunale di protezione civile. Il corso, articolato in due sessioni, è stato coordinato e guidato dalle dottoresse Rossella Marsini e Francesca Chelaschi, del servizio 118,e ha previsto anche prove pratiche di funzionamento dei defibrillatori su manichini. «Un’esperienza pienamente riuscita, sottolinea l’assessore Taviani, e che ha visto una partecipazione numerosa e interessata, a dimostrazione di quanto è sentito il problema».