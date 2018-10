Triathlon, ottimo piazzamento del santostefanese Francesco Palermo a Cagliari

GROSSETO – Prova esaltante per “il senatore” Francesco Palermo dell’SBR3 Edilmark al triathlon 70.3 Challenge Forte Village presso Cagliari che chiude di fatto la stagione agonistica di triathlon. La competizione internazionale, organizzata ormai da anni in terra sarda, ha visto la presenza di circa 800 atleti provenienti da tutta Europa.



La manifestazione a causa delle avverse condizioni meteo ha visto gli organizzatori costretti a eliminare dalla gara la frazione di nuoto di mt 1900; i triatheti sono cosi partiti scaglionati per la dura frazione ciclista di km 90 con salite e strappi impegnativi. Il “senatore” (nella foto di Elia Caprini) dopo aver chiuso con una media di 32 km/h scendeva dalla bicicletta ed iniziava con la frazione podistica una rimonta poderosa che nei km 21 finali con il tempo di 1h 33′ lo portavano in seconda posizione nella sua categoria e 44esimo assoluto.

L’atleta santostefanese con questa gara chiude una stagione agonistica ricca di soddisfazioni e podi come finisher per 6 volte ai 70.3 e agli Ironman di California e Cervia. Risultati che rendono Francesco uno dei pochi atleti italiani ad aver terminato in una sola stagione gare così massacranti. Complimenti giungono dal presidente dell’SBR3 Marco Baldo grato all’atleta di tenere alto il nome della società e di tutta la maremma sportiva nel mondo.