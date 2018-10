Senza corrente elettrica da 27 ore: l’odissea di alcuni cittadini «Non sappiamo più a chi rivolgerci»

MARINA DI GROSSETO – «Prima ci hanno detto che la luce sarebbe tornata alle 22 di ieri sera, poi alle 12 di oggi, adesso non sanno neppure più darci un orario». È disperata Barbara, la lettrice che ci ha contattato per raccontare l’odissea che, assieme ad altre famiglie, sta vivendo ormai da oltre 27 ore. «Siamo senza corrente elettrica dalle 13 di ieri – spiega – e nessuno sembra interessarsi di questa situazione».

La corrente elettrica è saltata a causa del maltempo in molte località, ma in alcune il ripristino sembra particolarmente lento. «Abitiamo tra Marina e Grosseto, in località Squartapaglia. Ad alcune famiglie la luce è tornata, e ad altre ancora no. Ieri alcuni tecnici sono venuti, hanno lavorato alla centralina, tanto che, dopo l’intervento, la corrente è tornata ad alcuni e andata via ad altri». Una situazione drammatica. Impossibile ricaricare cellulari e il rischio è che quanto conservato in freezer e congelatori vada amale, oltre a non poter utilizzare elettrodomestici o scaldabagno.

E quella di Marina non è una situazione isolata: un lettore, Moreno Pezzola, segnala la situazione di «sei famiglie che già da 24 ore sono senza energia elettrica causa maltempo. Siamo nel territorio di Magliano in Toscana: dopo un primo distacco nella mattinata di ieri, ripristinato dopo quattro ore, alle 15 di ieri viene di nuovo a mancare l’elettricità; il guasto, dopo alcuni infruttuosi tentativi di contattare Enel telefonicamente, viene da me aperto alle 17:30 circa tramite l’applicazione di Enel sullo smartphone. Dalla stessa app il guasto risulterà da quel momento in poi aperto, senza che Enel comunichi un codice per la tracciabilità: a tutt’ora i tempi per l’intervento risultano “in fase di definizione”. Questa mattina abbiamo contattato il Comune ed i Carabinieri, purtroppo ancora senza alcun esito».