Novanta azzurri si allenano a Grosseto con il raduno d’autunno

GROSSETO – Torna a Grosseto, per il terzo anno consecutivo, il grande raduno giovanile autunnale dell’atletica italiana. Cinque giornate da mercoledì 31 ottobre a domenica 4 novembre, che saranno la prima tappa verso la prossima stagione con 90 convocati. Nel dettaglio si tratta 25 velocisti, 18 saltatori, 4 specialisti delle prove multiple, 12 ostacolisti, 13 mezzofondisti, 8 marciatori e 10 lanciatori.

In tutto 41 uomini e 49 donne nati tra il 2000 e il 2002, ovvero atleti che nel 2019 saranno in gara nelle categorie allievi (under 18) e juniores (under 20), selezionati dal vicedirettore tecnico nazionale del settore giovanile Antonio Andreozzi. Al loro fianco, come sempre, i rispettivi tecnici sociali. Tra i convocati il tecnico grossetano Francesco Angius, inserito nella struttura federale per i lanci. Gli allenamenti si svolgeranno al campo scuola Bruno Zauli e anche allo stadio Carlo Zecchini, attualmente gestiti dall’Atletica Grosseto Banca Tema del presidente Adriano Buccelli. La città si conferma quindi un punto di riferimento fondamentale per l’attività: in questo caso per preparare al meglio la nuova stagione grazie a strutture che non hanno eguali in Italia, con le piste di entrambi gli impianti rinnovate in occasione degli Europei under 20 svolti un anno fa.

Tra i nomi dei giovani convocati si fa notare quello di Edoardo Scotti, il recordman nazionale junior dei 400 metri e campione del mondo under 20 con la 4×400 che l’ha già visto all’esordio in Nazionale assoluta agli Europei di Berlino. Al femminile la pluriprimatista giovanile e argento continentale U20 del giavellotto Carolina Visca, il bronzo europeo junior dei 3000 metri Nadia Battocletti, la quattrocentista Elisabetta Vandi che quest’anno ha fatto cadere il record italiano junior, oltre alla talentuosa lunghista Larissa Iapichino, figlia dell’ex astista Gianni e di Fiona May.

Con loro i campioni europei under 18 Lorenzo Benati (400 e staffetta) e Davide Finocchietti (marcia) e diversi altri azzurrini saliti sul podio a Gyor come gli staffettisti d’oro Federico Guglielmi, Federico Manini, Francesco Domenico Rossi, Luca Pierani e le colleghe di staffetta Rebecca Menchini, Noemi Cavalleri, Alessia Cappabianca, Eleonora Foudraz e la primatista allieve dei 200 metri Chiara Gherardi. Attesi nel capoluogo maremmano anche la marciatrice di bronzo Simona Bertini e gli argenti della rassegna continentale U18 Aldo Andrei (marcia), Davide Favro (lungo), Emma Silvestri (400hs) e Carmelo Musci (peso) che ha poi vinto il bronzo alle recenti Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, dove la velocista Dalia Kaddari ha invece conquistato l’argento dei 200 metri.

Elenco completo degli atleti convocati

Velocità: Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa), Samuele Ceccarelli (Atl. Alta Toscana), Federico Guglielmi (Atl. Biotekna Marcon), Lorenzo Ianes (Atl. Trento), Federico Manini (Atl. Cento Torri Pavia), Riccardo Meli (Cus Palermo), Matteo Melluzzo (Milone Siracusa), Ruskin Molinari (Atl. Riccardi Milano 1946), Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team), Lorenzo Patta (Atl. Oristano), Luca Pierani (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Francesco Rossi (Geas Atletica), Edoardo Scotti (Cus Parma), Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova), Alessandra Bonora (Atl. Rodengo Saiano Mico), Alessia Cappabianca (Esercito Sport & Giovani), Noemi Cavalleri (Pol. Olonia), Vittoria Fontana (N. Atl. Fanfulla Lodigiana), Eleonora Foudraz (Atl. Sandro Calvesi), Chiara Gala (Acsi Italia Atletica), Chiara Gherardi (Studentesca Rieti Milardi), Dalia Kaddari (Tespiense Quartu), Rebecca Menchini (Atl. Stronese), Elisabetta Vandi (Atl. Avis Macerata), Margherita Zuecco (Atl. Vicentina)

Salti: Giacomo Belli (Atl. Libertas Runners Livorno), Davide Favro (Atl. Canavesana), Manuel Lando (Atl. Vicentina), Alessandro Marasco (Ideatletica Aurora), Alberto Masera (Athletic Club 96 Alperia), Jacopo Quarratesi (Atl. Livorno), Davide Rossi (Atl. Malignani Libertas Udine), Ivan De Angelis (Fiamme Gialle Simoni), Simone Di Cerbo (Enterprise Sport & Service), Veronica Crida (Unione Giovane Biella), Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon), Rebecca Pavan (Aristide Coin Venezia 1949), Idea Pieroni (Atl. Virtus Cr Lucca), Milica Travar (Gs Ermenegildo Zegna), Camilla Vigato (Aristide Coin Venezia 1949), Veronica Zanon (Atl. Vis Abano), Maria Roberta Gherca (Atl. Velletri), Nathalie Kofler (Sv Lana-Raika)

Prove multiple: Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi), Alessandro Sion (Safatletica Piemonte), Sara Chiaratti (Trionfo Ligure), Elisa Tosetto (Safatletica Piemonte)

Ostacoli: Cristopher Cecchet (Athletic Club Firex Belluno), Giuseppe Filpi (Atl. Agropoli), Leonardo Puca (Atl. L’Aquila), Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Valentina Bianchi (Atl. Lugo), Matilde Biella (Acsi Italia Atletica), Elena Carraro (Brixia Atletica 2014), Fabrizia De Meo (Us Foggia Atl. Leggera), Angelica Ghergo (Team Atl. Marche), Alice Muraro (Atl. Vicentina), Valeria Paccagnella (Bracco Atletica), Emma Silvestri (Collection Atl. Sambenedettese)

Mezzofondo: Luca Alfieri (Pbm Bovisio Masciago), Carmelo Cannizzaro (Libertas Running Modica), Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana), Andrea Grandis (Atl. Susa Adriano Aschieris), Francesco Guerra (Rcf Roma Sud), Federico Riva (Fiamme Gialle Simoni), Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), Livia Caldarini (Studentesca Rieti Milardi), Ludovica Cavalli (Trionfo Ligure), Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), Martina Cornia (La Fratellanza 1874 Modena), Elisa Ducoli (Freezone), Sophia Favalli (Freezone)

Marcia: Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino), Davide Finocchietti (Atl. Libertas Runners Livorno), Riccardo Orsoni (Cus Parma), Simona Bertini (Francesco Francia Bologna), Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana), Ida Mastrangelo (Atl. Don Milani), Andrada Lacatus (Pbm Bovisio Masciago)

Lanci: Alessio Di Blasio (Trieste Atletica), Riccardo Ferrara (Atl. Olympus Reggio Calabria), Carmelo Musci (Atl. Aden Exprivia Molfetta), Giorgio Olivieri (Team Atl. Marche), Enrico Saccomano (Atl. Malignani Libertas Udine), Federica Botter (Atl. Brugnera Friulintagli), Milena Busi (Atl. Brugnera Friulintagli), Diletta Fortuna (Atl. Vicentina), Isabella Martinis (Atl. Malignani Libertas Udine), Carolina Visca (Fiamme Gialle)