Maltempo, Enel e Comune al lavoro per ripristinare la corrente elettrica nelle abitazioni

MANCIANO – In questi giorni di maltempo, numerose abitazioni sono state interessate dall’interruzione di corrente. Comune e Enel sono al lavoro già da ieri lunedì 29 ottobre per ripristinare la situazione. “E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, – come spiegano da Enel – informa che tutti i disservizi sulle linee di media tensione, ovvero sulle dorsali elettriche più estese danneggiate dalla caduta di alberi e piante ad alto fusto, sono risolti. La task force operativa dell’azienda sta procedendo con il ripristino del servizio elettrico per le singole situazioni di bassa tensione, che sono più circoscritte per estensione ma sparse e richiedono interventi specifici che sono in corso. La situazione del servizio elettrico sta rientrando nella normalità”. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini, che in queste ore sono senza corrente, a segnalare i problemi e ad aspettare che tutto torni alla normalità.