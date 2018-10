ISOLA DEL GIGLIO – Una tempesta incredibile quella che ieri ha colpito isola del Giglio e in particolare la zona di Giglio Porto. L’allerta meteo mareggiate di colore rosso si è così trasformata in una tempesta devastante che si è abbattuta contro l’isola. In questo video che è stato condiviso su Facebook si vede la forza del mare e del vento e la potenza della natura che si scatena sulle barche e sulle case del Giglio.