Grosseto-Castelfiorentino: iniziata la prevendita biglietti e tessere studenti

GROSSETO – Infortuni a parte, il Grosseto si gode la vetta della classifica e i quattro punti di distanza da tutti. Domenica allo Zecchini arriverà il Castelfiorentino, reduce dalla sconfitta casalinga contro il sorprendente San Marco Avenza. I gigliati sono noni in classifica, undici punti sotto al Grosseto, e verranno in Maremma per riprendere la marcia d’avvicinamento ai play off.

Intanto la società unionista ha fatto sapere che sono già aperte le prevendite per la partita di domenica e che i biglietti potranno essere acquistati sia nei punti vendita del circuito Ciaotickets sia online sul sito www.ciaotickets.com.

La società ha anche fatto sapere che da questa partita “entreranno in vigore i biglietti ridotti, riservati ai genitori degli alunni dell’istituto comprensivo 5. In settimana, infatti, saranno consegnate le tessere agli studenti. Presentandole in biglietteria si potrà acquistare il biglietto per la curva nord, al costo di 3 euro, e per la tribuna laterale sud a 5 euro per tutte le partite del Grosseto (campionato e coppa)”.