Formazione: corso gratuito per addetto a salumi e prodotti caseari

GROSSETO – Sono aperte fino a lunedì 5 novembre le iscrizioni al corso di formazione gratuito per “Addetto alla lavorazione e confezionamento di salumi e prodotti caseari”, finanziato dalla Regione Toscana e organizzato da Ifoa in partenariato con Assoservizi, l’agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud. I posti disponibili sono 10.

Il percorso ha l’obiettivo di formare addetti che possano operare in aziende alimentari, industriali o artigianali, conoscendo innanzitutto le tecniche di lavorazione dei salumi e dei prodotti caseari. Articolato in dieci unità formative, il corso tratterà argomenti specifici, come la sicurezza sul lavoro, le regole di igiene e sicurezza alimentare (HACCP), i processi di lavorazione di carni, salumi e formaggi, le tecniche di vendita, l’etichettatura e la tracciabilità agro-alimentare, il business english e la legislazione nazionale e internazionale in materia.

La frequenza al corso di formazione prevede l’acquisizione di un certificato di competenze che potrà essere speso nelle aziende del settore agroalimentare, rispondendo così a quei bisogni formativi e di innovazione espressi dal tessuto imprenditoriale locale.

Durata e sede. Il corso rientra nei Bandi Strategici del Programma operativo regionale FSE 2014-2020 e avrà la durata complessiva di 350 ore, di cui 196 dedicate alla formazione in aula e 154 di stage in aziende del territorio. Il calendario settimanale si svolgerà da novembre ad aprile 2019, per 28 ore settimanali distribuite su un minimo di 4 giorni. La sede di svolgimento sarà quella di Assoservizi in viale Monterosa 196, a Grosseto.

Requisiti. Per poter presentare domanda di partecipazione al corso è necessario essere inattivi, inoccupati o disoccupati e possedere il titolo di istruzione secondaria superiore o avere almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Qualora il numero delle domande di iscrizione risultasse superiore al numero dei posti disponibili (10), verrà effettuata una selezione.

Iscrizione. Per reperire la documentazione necessaria per l’iscrizione è sufficiente collegarsi al sito www.assoservizi.eu. Le domande potranno essere consegnate entro lunedì 5 novembre tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mano ad Assoservizi Srl, viale Monterosa 196 a Grosseto.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare Assoservizi Srl (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17), chiamando il numero 0564.468804 (Sabrina Nosso).