Danni da maltempo, Banca Tema mette a disposizione 2 milioni di euro. Moratoria per i mutui

GROSSETO – Banca Tema è come sempre attenta agli eventi che si verificano nel proprio territorio. “Vogliamo intervenire nell’immediato a seguito dei gravi danni causati dal nubifragio che ieri ha colpito il territorio di operatività del nostro Istituto” dichiara il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini.

I danni, di cui al momento non è ancora possibile quantificarne l’entità precisa, riguardano indistintamente abitazioni private, mezzi di trasporto, attività artigiane, commerciali e agricole.

E’ stato deciso, pertanto, di stanziare un plafond iniziale di 2 milioni di euro da destinare sia alle attività economiche che alle famiglie. Tutte le filiali di Banca Tema sono già disponibili a raccogliere le richieste di finanziamento. Le linee di credito saranno concesse, come primo intervento, in varie forme tecniche, al fine di personalizzare il prodotto a seconda delle necessità del richiedente.

Per quanto riguarda le imprese – sia in forma individuale che societaria – con sede operativa o unità locale nelle zone colpite dal nubifragio e appartenenti a tutti i settori di attività, sono stati resi disponibili prodotti finalizzati alla ristrutturazione/ricostruzione di immobili, al ripristino di impianti, macchinari e attrezzature danneggiati, al ripristino di scorte e materiali andati perduti, al pagamento di contribuiti e imposte in scadenza.

L’importo finanziabile sarà pari al 100% del danno subito comprensivo di IVA; alle operazioni di mutuo e prestito saranno azzerate le spese di istruttoria. Casi di particolare gravità saranno oggetto di singole valutazioni. E’ stata anche prevista una moratoria delle rate di mutui o prestiti in scadenza nei prossimi 12 mesi da concedere a quelle aziende già clienti della Banca per le quali non è pregiudicata la continuità aziendale. Alle scadenze stabilite, qualora l’esposizione non venga ripianata dal debitore con risorse proprie e/o con fondi stanziati in relazione al riconoscimento di calamità naturale, permane la volontà di continuare a sostenere le aziende mediante la concessione di finanziamenti di medio/lungo periodo.

«Operazioni queste, che coerentemente alla natura mutualistica di Banca Tema, si prefiggono l’obiettivo di creare una sorta di finanziamento ponte in attesa dell’eventuale riconoscimento da parte degli Enti preposti dello stato di calamità naturale e di un conseguente intervento di natura finanziaria. Per sostenere le famiglie, saranno messi a disposizione finanziamenti finalizzati alle prime necessità (acquisto auto, mobilio, primi interventi di edilizia, ecc.). Alle operazioni di prestito saranno azzerate le spese di istruttoria. Anche in questo caso, situazioni di particolare gravità saranno oggetto di singole valutazioni».