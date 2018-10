Dalla vela alla canoa, passando per l’escursionismo: i corsi dell’indirizzo sportivo del Fossombroni

GROSSETO – Gli studenti dell’indirizzo sportivo del Fossombroni si preparano alle attività relative al nuovo anno scolastico. In tal senso è iniziato il corso di vela per i ragazzi del biennio che sarà seguito da Benedetta Baietta con la collaborazione del noto velista Piero Romeo, che vanta un passato con Luna Rossa.

Il corso prevede lezioni teoriche nel periodo invernale e di pratica in primavera, quando l’attività potrà essere svolta con uscite in mare sulle imbarcazioni. Gli studenti saranno protagonisti anche del corso di escursionismo curato dal docente Pierfrancesco Santucci, mentre è stata confermata la partnership con l’associazione Terra Mare, collegata alla Uisp. Sotto la guida di Maurizio Zaccherotti gli studenti seguiranno i corsi di canoa e sup.

Tra le attività messe in campo per i ragazzi del biennio, anche quella relativa al giornalismo sportivo, un progetto coordinato dall’insegnante Monica Mazzilli, in collaborazione con il giornalista Lorenzo Falconi.