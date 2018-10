Confesercenti chiede lo stato di calamità: «Preoccupati per le imprese, facilitare l’accesso al credito»

GROSSETO – Anche Confesercenti chiede lo stato di calamità naturale dopo l’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta sulla provincia di Grosseto. «È presto per avere un bilancio preciso – afferma l’associazione di categoria – ma è già iniziata la conta dei danni. Si tratta di capire quale sia la situazione, iniziare a quantificare specie rispetto a quanto avvenuto sulla costa, che è stata la più colpita».

«Siamo preoccupati per le imprese ma anche per il nostro patrimonio ambientale – afferma Confesercenti -, dovremo capire cosa è accaduto sul litorale con particolare attenzione a quei tratti di spiaggia soggetti ai fenomeni di erosione su cui la Regione e le amministrazioni locali erano intervenuti o stavano intervenendo. Sarà inoltre necessario sostenere le imprese facilitando l’accesso al credito per consentire loro di ripartire prima della prossima stagione turistica. Servono aiuti immediati: nessuno deve restare solo». Confesercenti invita tutti coloro che ne avranno bisogno a contattare l’associazione recandosi negli uffici di via De Barberi a Grosseto.