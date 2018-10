Cipa-At e Cia premiano i volontari della Fondazione Il Sole

GROSSETO – Le collaborazioni funzionano se tutti condividono finalità e obiettivi, se si prova la stessa gioia nel dar vita a piccoli-grandi progetti. Con questo spirito Cipa-At Grosseto ha voluto rinnovare il profondo legame con la Fondazione Il Sole. Un rapporto nato dalla volontà di mettere a disposizione le migliore risorse e capacità non solo per raccogliere fondi da destinare alle tante iniziative della Fondazione ma, fatto non secondario, per dar vita a momenti di convivialità con cene a base di prodotti di eccellenza del territorio. Momenti di gioia e spensieratezza durante i quali si è potuto conoscere da vicino le diverse attività organizzate nella struttura guidata dall’infaticabile presidente Massimiliano Frascino.

“E’ arrivato il momento di consolidare il nostro rapporto – ha commentato il direttore di Cipa-At Grosseto Fabio Rosso, a margine dell’incontro con la stampa – con oggi rinnoviamo la nostra volontà e disponibilità a collaborare con Massimiliano per dar vita ad altre manifestazioni come quelle che in questi anni hanno visto coinvolte la Confederazione e la Fondazione: raccogliere fondi per dare pari opportunità ai ragazzi che la frequentano, consentire a chi partecipa alle cene di degustare il meglio della nostra produzione enogastronomica e non ultimo creare un’unione più forte tra la cittadinanza e l’associazione di viale Uranio. A nome delle confederazione voglio inoltre ringraziare il presidente per la fiducia concessaci, perché in questi anni ci ha permesso di crescere insieme alla Fondazione, di mettere a diposizione il nostro tempo e le nostre peculiarità per chi è meno fortunato. È un nuovo inizio che, sulla scia di quanto avvenuto in questi anni, intendiamo portare avanti e possibilmente anche migliorare”.

“La presenza della Confederazione e di Cipa-At Grosseto sono per noi una certezza – ha aggiunto Massimiliano Frascino – con la loro disponibilità ci hanno permesso di finanziare molte attività tanto che possiamo considerarci un binomio vincente. Con l’iniziativa di oggi abbiamo simbolicamente cercato di sigillare ancora di più il forte legame che già esiste, lo facciamo anche ringraziando i tanti volontari che collaborano senza sosta per la buona riuscita di ogni evento. Ogni successo messo a punto – la concluso il presidente – non è solo una vittoria per la Fondazione o per Cia-Grosseto ma è una conquista per l’intera comunità grossetana”.

A coronare l’evento la consegna da parte di Claudio Capecchi e Enrico Rabazzi, presidente e direttore di Cia, di una medaglia ai referenti della fondazione e di Cipa-At Grosseto quale riconoscimento per l’impegno dimostrato in occasione di ogni manifestazione.

La mattinata si è conclusa con l’annuncio del prossimo appuntamento organizzato dalle due associazioni: il 16 novembre nella sala della Fondazione in Viale Uranio con l’aiuto importante di imprese maremmane come l’Agriturismo Le Spighe e Orbetello Coopam, l’invito per tutti è di partecipare a una cena a base di pesce rigorosamente locale.