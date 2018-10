Chiuse anche domani le scuole a Ribolla: al lavoro per sistemare il tetto danneggiato dal vento

ROCCASTRADA – Da domani, mercoledì 31 ottobre tornano regolarmente aperte tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale di Roccastrada a eccezione della scuola primaria e secondaria di primo grado di Ribolla, che rimarrà chiusa anche domani, mercoledì 31 ottobre e venerdì 2 novembre. La chiusura della struttura permetterà di ripristinare la guaina di copertura del tetto danneggiata dagli eventi metereologici eccezionali di ieri, lunedì 29 ottobre.

Per tutta la giornata di oggi, martedì 30 ottobre, tecnici e operai del Comune, insieme a Polizia municipale e Vigili del Fuoco, hanno lavorato per valutare e ripristinare i danni provocati dal maltempo su tutto il territorio roccastradino, mentre i tecnici Enel hanno operato per risolvere le criticità legate alla mancanza di elettricità. Il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola ringrazia gli uffici, il personale dell’amministrazione comunale e tutti coloro che si sono impegnati per ridurre i disagi della comunità e per tornare prima possibile alla normalità nel capoluogo e in tutti i paesi colpiti dal maltempo.