Amiata martoriata dal vento, PD Castel del Piano: “Danni ingenti alle colture, interventi rapidi per sostenere un settore già in ginocchio”

CASTEL DEL PIANO – Il Partito Democratico rilancia l’appello ad intervenire in favore degli agricoltori. “Dopo la straordinaria ondata di maltempo degli ultimi giorni è il momento della conta dei danni. Il forte vento che ha martoriato anche l’Amiata ha provocato gravi conseguenze alle colture: castagneti, uliveti e vigne offrono stamani scenari da post-battaglia, rami spezzati, piante divelte, raccolti a rischio o addirittura compromessi”.

“Ancora una volta a fare le spese di stagioni ormai impazzite a causa del riscaldamento globale è l’agricoltura, già messa a dura prova qui anche dalla presenza di parassiti come il cinipide galligeno e la mosca dell’oliva.”

“Quello che possiamo fare in questo momento è condividere e rilanciare l’appello di Cia e Coldiretti che hanno richiamato l’attenzione su quando successo nella nostra provincia e richiesto rapidi interventi per dare sponda a chi vive una situazione già complicata. Siamo certi che la Regione saprà rispondere in tempi rapidi; da parte nostra l’impegno è ovviamente quello di fornire al capogruppo Marras, come rappresentante del territorio, e all’assessore Remaschi un quadro della situazione più preciso possibile perchè si possano individuare e mettere in atto in tempi brevi tutte le azioni necessarie e sostenere gli agricoltori amiatini”.