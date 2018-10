GROSSETO – In questi minuti i vigili del fuoco stanno provvedendo ad evacuare un palazzo in via Trento a Grosseto per una copertura in vetro che è caduta nella corte interna a causa del forte vento. Si tratta del lucernario. Il crollo ha interessato circa 40 metri quadrati di copertura, caduti insieme alla struttura in ferro che lo sorreggeva.

Il crollo ha creato problemi all’edificio. Le persone che devono lasciare gli appartamenti sono 11 e riguardano sei famiglie. Sul posto Polizia Municipale e Croce Rossa.

A Barbanella la Polizia Municipale ha chiuso al traffico viale Giusti nel tratto tra via Aurelia Nord e via Cavalcanti a causa dei rami e delle tegole presenti nella sede stradale.