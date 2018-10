Tappa laziale di Corri nella Maremma: ecco la Maratonina di Montato di Castro

GROSSETO – Secondo sconfinamento fuori dalla provincia di Grosseto per il circuito Uisp Corri nella Maremma.

Domenica 4 novembre è infatti in programma la 24esima edizione della Maratonina Città di Montalto, per la prima volta inserita nel programma delle corse grossetane. La gara, 11 chilometri, partirà da piazza Garibaldi alle 10,30 (il ritrovo è alle 8,30).

Premiazioni ai primi tre assoluti e ai primi 10 delle 10 categorie in gara. Ai primi 400 iscritti andrà il pacco gara che contiene una maglietta tecnica a manica corta. Per info e iscrizioni 3384794018. La gara è organizzata dalla Polisportiva Montalto in collaborazione con la Uisp.