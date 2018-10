Sopralluogo di Marras nelle zone colpite dal maltempo: «Chiederemo calamità naturale»

SCARLINO – “Situazione maltempo ancora in divenire in tutta la Maremma – afferma il consigliere regionale Leonardo Marras -. Sono stato a visitare i poderi di Pian d’Alma del demanio regionale insieme ai tecnici delle Bandite e al sindaco del Comune di Scarlino: una tromba d’aria ha divelto tetti delle abitazioni, dei capannoni e sradicato piante anche di grandi dimensioni. Stesse segnalazioni arrivano da tante altre parti e il conto dei danni alle strutture agricole potrebbe essere ingente. L’assessore Remaschi è in continuo contatto con noi, sosterremo subito la rilevazione puntuale per richiedere la calamità naturale”.