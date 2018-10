Scuole chiuse in provincia di Grosseto anche per martedì: ecco dove

GROSSETO – Continua sulla provincia di Grosseto l’allerta meteo arancione, tanto che alcuni comuni hanno già disposto, anche per domani, martedì 30 ottobre, la chiusura degli istituti scolastici, non solo per motivi di sicurezza, ma anche per capire se le strutture hanno subito danni.

Già cinque sindaci hanno firmato l’ordinanza, si tratta dei comuni di Grosseto, Follonica, Orbetello, Castiglione della Pescaia, Capalbio, Castel del Piano.

Notizia in aggiornamento