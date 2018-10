Ruba un peluche a Piazze d’Europa: è un marocchino irregolare

GROSSETO – Aveva rubato un peluche a Piazze d’Europa, ma è stato individuato.

Nella serata di domenica 28 ottobre, il titolare di una stand in via Ximenes, allestito in occasione del mercato, richiedeva l’intervento di una pattuglia della polizia di Stato per segnalare il furto di un peluche, trafugato dalla bancarella vicina alla propria, ad opera di un cittadino straniero.

I poliziotti, impiegati in un servizio di pattugliamento nell’area dell’evento, giungevano sul posto dove contattavano il richiedente. L’uomo forniva le caratteristiche dei capi indossati dell’autore del furto, particolari del giubbotto e del cappellino, permettendo nel giro di pochissimo tempo ai poliziotti di individuare il malfattore.

Accompagnato in questura veniva identificato: K.O., 32 anni, cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, con a carico un divieto di ritorno nel Comune di Grosseto emesso dal Questore di Grosseto. Dopo gli accertamenti di rito veniva deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per furto aggravato e perché contravventore alla misura di prevenzione.