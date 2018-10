Pallavolo Grosseto, prima vittoria in campionato della Consani

GROSSETO – Nella terza di campionato, prima vittoria della Pallavolo Grosseto sponsorizzata Luca Consani che si impone sul Volley Pantere Lucca per 3 a 2 con parziali di 25/20, 25/27, 25/21, 22/25, 15/11, che la dicono lunga su di un match combattuto per tutta la sua durata.

La Luca Consani, matricola del torneo, si presenta sul parquet di casa con Machetti in regia, Giuliani e Biagioli al centro, Lo Prieno e Fidanzi di banda con Festelli opposto e Tocci nel ruolo di libero.

Primo set che inizia subito con le grossetane molto concentrate che riescono ad avvantaggiarsi con attacchi vincenti di Fidanzi e di Festelli, le battute decisamente insidiose non permettono alle avversarie di attaccare al meglio e le difese sono sempre più che positive consentendo a Machetti di dare palloni agli attacchi vincenti che permettono di chiudere il set per 25 a 20.

Nella seconda frazione il gioco si fa più equilibrato, gli attacchi e le difese si contrappongono, ma è il sestetto di Spina che conduce sempre il gioco con le lucchesi però che non demordono, infatti quando anche con il risutato che sembrava acquisito con le padrone di casa sul 24 a 21, complice un paio di errori di troppo, subivano il ritorno delle avversarie che si imponevano per 27 a 25.

Nell’intervallo mister Spina richiamava alla concentrazione le proprie atlete che si disponevano in campo per il terzo set con la stessa formazione iniziale e la voglia di portare a casa il risultato. I consigli sembrano sortire l’effetto voluto, le ricezioni continuano ad essere positive, Machetti trova Lo Prieno per attacchi chirurgici, e i muri di Giuliani e Biagioli consentono alla difesa di ricostruire il gioco nel migliore dei modi permettendo alla palleggiatrice di trovare l’attaccante per chiudere a punto e vincere il set per 25 a 21.

Al rientro in campo le Pantere Lucca sono decise a vendere cara la pelle, di fatto le centrali avversarie trovano varchi nella difesa biancorossa e complice un rilassamento della Luca Consani consegna il set alle Ospiti che pareggiano i set e rendendo necessario il tie-breack per decretare la vincitrice.

La Pallavolo Grosseto inizia subito bene portandosi subito avanti costringendo le avversarie a rincorrere, ma senza convinzione anche perché le ragazze di Spina giocano a tutto campo difese perfette e attacchi che non lasciano scampo al volley Pantere Lucca che si arrende sul punteggio di 15 a 11.

Match emozionante con in campo la Luca Consani che ha messo anima e cuore, tosta e grintosa mai doma, anche nelle difficoltà: un bel biglietto da visita per il proseguio del campionato.

Nel corso del secondo set avvicendamento di Machetti con Biondi e nel corso del terzo set avvicendamento di fidanzi con Giovannelli.

Luca Consani: Biagioli, Biondi, Festelli, Fidanzi, Fossili, Franzese, Giovannelli, Giuliani, Lo Prieno, Machetti, Martinelli, Tocci, All. Spina.

Debutto da applausi per le Under 13 della Beauty Centre Grosseto che prevale con un netto 3-0 sul Volley Venturina, che vince e convince conquistando i primi tre punti della stagione.

Formazione vincente quella del tecnico Roberta Colella, scesa in campo determinata e brava a mantenere alto il livello tecnico di gioco pur alternando nell’arco dei 3 set tutte le atlete a disposizione. Con i parziali

25-10 ; 25-19 ; 25-20 le grossetane partono benissimo in campionato e sono già proiettate verso la sfida di domenica 4 Novembre alle ore 11 in casa della Pallavolo Follonica.

Le atlete a disposizione: Elisa Toniazzi, Federica Sallei, Elisa Di Clemente, Sofia Gregori, Margherita Verni, Lara Pettorali, Asia Barbarossa, Benedetta Guerrini, Benedetta Gargani, Giada Terrosi, Emma Belli Rabagli e Caterina Tei.

Esordio col botto per le Under 16 che strapazzano con un rotondo 3-0 il Volterra (25-21 / 25-12 / 25-18) al Palazzetto. Pur scendendo in campo timorose per la prima di campionato, le ragazze di Ilaria Colella non sono mai state impensierite dalle coetanee del Volterra. Adesso concentrate al prossimo incontro del 1 di Novembre contro il Dream Volley Gialla. Le convocate: Ferrante C., Forti Z., Terni S., Spina M., Manaschi A., De Simone C., Fanciulli E., Danaila J., Schiavo F., Raulli A., Di Vito A., Lanej L., Biagioli S.

Battuta d’arresto casalinga invece per le Under 14 contro i Vvf Grosseto, superato 3-1 (26-24 / 17-25 / 19-25 / 18-25). Le ragazze dell’ Azzurra scendono in campo ad affrontare il derby impaurite e contratte non entrando mai in partita, se, solo a tratti, non facendo vedere il loro reale valore. Le convocate: Biserni F., Caselli B., Chegia C., Danaila J., Mazzei G., Antonini M., Toniazzi E., Ricci E., Silvestri L., Bardini C. Sallei F., Magnani N.