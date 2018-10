ORBETELLO – Le precipitazioni e le fortissime raffiche di vento che hanno colpito il paese nelle ultime ore stanno creando forti disagi nel territorio comunale.

Sono numerosi gli interventi in atto in questo momento da parte della Polizia Municipale, della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco. A fare più danni sono state sicuramente le forti raffiche di vento che stanno colpendo il paese lagunare.

di 8 Galleria fotografica Maltempo Orbetello









«Attivato il Centro Operativo di Coordinamento Comunale per gestire le chiamate di emergenza in merito al, soprattutto, disagio e pericolo causato dal forte vento. In questo momento è stata decisa la chiusura al pubblico nel parco delle Crociere, parco Ex Idroscalo, strada dei Campeggi… si raccomanda prudenza e particolare attenzione. Seguiranno, se necessario, nuovi aggiornamenti» a scriverlo è il senatore Roberto Berardi. Dai social network si evince un intervento di messa in sicurezza anche presso la scuola elementare di Neghelli.

Durante i sopralluoghi condotti nel paese segnaliamo inoltre, la chiusura di via Carlo Steeb in prossimità dell’ufficio anagrafe a causa della caduta di detriti dal tetto della palazzina. Ci sono segnalazioni di tegole cadute, anche a Neghelli in prossimità dell’incrocio in via Caduti sul Lavoro.

Nelle strada degli orti altezza Ospedale si segnala la caduta di un lampione e due alberi che hanno bloccato la strada impedendo la viabilità. La situazione viene gestita in questo momento dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco.

Anche Orbetello Centro è stato vittima del vento, si segnala la caduta di un gazebo allestito per Gustatus in piazza del Popolo di fronte al comando della Polizia Municipale. Gli interventi nella mattinata sono stati molteplici e la situazione rimane in continuo aggiornamento. Raccomandiamo la massima attenzione.