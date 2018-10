GROSSETO – Un grosso ramo si è spezzato a causa del forte vento di queste ore e ha sfondato la finestra di un’abitazione. È successo a Grosseto, nel centro storico, in via Saffi. Il ramo si è staccato da uno degli alberi delle Mura e cadendo è entrato direttamente nella casa dall’altro lato della strada sfondando la persiana e gli infissi del palazzo.

Per il momento è fermo anche il traffico perché il ramo ostruisce tutta la carreggiata di via Saffi. Qualche mese fa, sempre nella stessa zona, un grosso albero si era spezzato cadendo su un’auto che stava transitando in quel momento. Alcuni residenti della zona stamattina si sono lamentati di questa situazione: «Occorre più manutenzione, questi alberi sono trascurati e poi capitano le tragedie»