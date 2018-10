Itticoltura, Borghini stoppa tutto: «Nessuna autorizzazione prevista»

PORTO SANTO STEFANO – Il Sindaco di Monte Argentario, Francesco Borghini, venuto a conoscenza di ricorrenti voci circa la eventualità che alcuni imprenditori abbiano in programma la richiesta per l’installazione nelle acque antistanti e limitrofe al promontorio dell’Argentario di un impianto in vasche per l’itticoltura, esprime la netta e precisa contrarietà della sua Amministrazione a consentire il rilascio di ogni e qualsiasi autorizzazione in tal senso.

Ciò per garantire la salvaguardia dell’ambiente in generale, della fauna marina e dell’esercizio dell’attività di pesca, sia professionale che sportiva in particolare.

L’ecosistema dell’Argentario è di tale e preziosa qualità da richiedere un’accurata e attenta cura per il suo importante mantenimento.