PITIGLIANO – L’ha sollevata, alzata in aria, e scaraventata di sotto. Il vento ha scoperchiato totalmente una casa in via Gramsci, a Pitigliano, portando via la guarnizione in catrame che si trovava sul tetto. Il palazzo, a più piani, si trova nella zona nuova, a 50 metri dai campi da tennis. In mattinata c’erano stati alcuni interventi, nella zona delle Colline del Fiora, anche per alberi caduti sulla strada, come nella foto sotto, scattata a 500 metri dal bivio di Montebuono (foto A. Carrucoli).

