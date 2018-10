Hockey, agli Under 17 del Circolo Pattinatori il derby col Follonica B

GROSSETO – Bella e confortante vittoria per la formazione Under 17 del CP Grosseto Cieloverde che ha fatto suo il derby con il Follonica B (4-3). Le due maremmane hanno dato vita ad un incontro equilibrato, con la prima frazione conclusa sul 2-2.

Leonardo Ciupi ha portato in vantaggio il Cieloverde dopo 4’24 e al 10’57 ha raddoppiato Blu Burroni. I follonichesi sono però riusciti a recuperare con una doppietta dell’ex Biancucci (12’23 e 17’02). Nella ripresa momentaneo vantaggio degli azzurri con il 3-2 firmato da Ricceri. I padroni di casa hanno stretto i denti: Burroni ha pareggiato a 31’23, Lorenzo Alfieri ha regalato la prima vittoria stagione a 33’39 (nella foto di Mimmo Casaburi).

CIELOVERDE: Bruni, Raffaello Ciupi; Alfieri (1), Blu Burroni (2), Casaburi, Leonardo Ciupi (1), Lapolla, Rossi, Cardi. All. Marco Ciupi.

FOLLONICA B: Del Viva; Kryvda, Onori, Ricceri (1), Bracali, Pocci, Lorenzo Biancucci (2), Montauti, Galgani. All. Stefano Paghi.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

Agli Under 15 non basta invece una buona prestazione per uscire indenni dal confronto con l’Ash Viareggio. La gara si è praticamente risolta nel primo tempo con le reti di Thomas Poletti che hanno permesso agli ospiti di andare al riposo sul 3-0. Nella ripresa Samuel Cardi (18’15 e 28’28) è riuscito a rendere meno pesante il passivo.

CIELOVERDE: Masetti, Peruzzi Squarcia; Giusti, Casini, Gemignani, Cardi (2), Pippi, Lumi Burroni, Tognarini. All. Marco Zanobi.

ASH VIAREGGIO: Pezzanera; Bemi, Pellegrini (1), Olivi (1), Simonetti, Pucci, Poletti (4), Betti.

Esordio assoluto infine per il CP Bora Bora Under 11: i bambini di Alessandro Saitta e Filippo La Spina, al primo anno di attività, sono stati battuti (21-0 il finale) dall’Hc Castiglione, che schiera piccoli atleti al terzo anno di attività.