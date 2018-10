Golfo Rugby, tutti i risultati delle squadre giovanili tra San Vincenzo e Prato

FOLLONICA – Week end molto impegnativo per il Golfo Rugby impegnato con tre squadre giovanili in vari campi toscani.

Nel settore Propaganda l’Under 12 incontra sul campo San Vincenzo il Bellaria Pontedera, gli Etruschi di Livorno, il Grosseto Rugby e la squadra ospitante Rufus San Vincenzo. I ragazzi della Under 12 portano a casa due vittorie e de sconfitte dimostrando che gli allenamenti stanno dando i loro frutti e che si sta formando un gruppo affiatato. La rosa: Marchionni, Coralli, Cagneschi, Nelli, D’Angelo, Parlanti, Righi, Chemko e Ricci.

L’Under 10 sul campo di Grosseto si aggiudica una vittoria e due sconfitte, sfidando un tempo da lupi.

Battuta d’arresto invece per l’Under 16 in quel di Sesto Fiorentino sonoramente sconfitti dai Cavalieri di Prato.