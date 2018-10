Fulmine sulla colonnina elettrica: scoppia l’incendio, fumo nella strada

PORTO SANTO STEFANO – L’ondata di maltempo che in queste ore si sta riversando sulla provincia di Grosseto ha iniziato a provocare danni già dalla notte scorsa. A Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, questa notte un fulmine ha colpito una delle colonnine elettriche di via Roma causando un incendio con il fumo che ha invaso tutta la via. La situazione poi è tornata alla normalità.