GROSSETO – Aggiornamento ore 18:06 – Il forte vento che ha colpito violentemente il nostro territorio ha causato danni a cose ma per fortuna nessun danno a persone. Oggi la sola polizia municipale ha compiuto un totale di 146 interventi riscontrando 8 segnali stradali danneggiati, 6 lampioni colpiti e 16 edifici che hanno subito danni. A causa di grodaie, tegole o rami non in sicurezza, al momento il Comune ha dovuto chiudere per precauzione via Aldobrandeschi, via Minghetti, via Cesare Battisti, via Saturnia, via Fiume e via Tolmino a Grosseto; mentre a Principina sono al momento chiuse via della Sogliola, via dell’Ombriba, via del Sarago e parte di viale Tirreno. Le scuole del territorio domani saranno chiuse anche per verificare eventuali criticità. La situazione generale è sotto controllo ma si invita comunque a prestare attenzione a rami o cornicioni che potrebbero essere a rischio e a limitare ove possibile gli spostamenti.

News ore 17:11 – Ingenti danni per maltempo a Grosseto. Sono decine gli alberi caduti in tutte le zone della città, dalla zona industriale nord a Verde Maremma, da Gorarella a Grosseto est. Nella zona di via Cimabue il forte vento ha scoperchiato la tensostruttura del circolo tennis.

Sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco per tagliare e rimuovere alberi e rami pericolanti dalle strade.