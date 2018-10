FOLLONICA – Situazione ancora critica in provincia di Grosseto per il maltempo. A Follonica il mare continua a fare paura, spinto dai forti vento che continuano a spirare e in diversi punti della città l’acqua è arrivata a lambire le abitazioni che si trovano a ridosso della spiaggia, soprattutto nella zona di Senzuno e di viale Italia.

Problemi per il forte vento anche nel resto della città con alberi caduti in pineta, cartelli abbattuti e conseguenti disagi alla viabilità.