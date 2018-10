GROSSETO – Vento forte, allagamenti, alberi caduti. Il maltempo si è abbattuto sulla provincia di Grosseto già dalle prime ore dell’alba. Alle 4 di questa mattina un violento temporale ha investito Follonica, procurando molteplici allagamenti su cui stanno lavorando Vigili del fuoco e Vab con quattro squadre attive sin dalle 3 della notte.

A Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa e la squadra dei Vigili ha fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala (nella foto sopra) è attualmente bloccata da alcuni alberi caduti sulla sede stradale e non si può transitare. La zona di Filare, a Gavorrano è senza corrente elettrica.