MANCIANO – Anche a Manciano la situazione è tutt’ora critica: una casa è stata scoperchiata a causa delle forti raffiche di vento, e i Vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza la struttura.

Situazione difficile su tutte le strade comunali e provinciali per alberi caduti. Anche i pali del telefono in località Santarello sono pericolanti. Le squadre della Protezione civile e gli operai comunali sono al lavoro senza sosta da stamani. È stata aperta anche la Sala operativa della Misericordia per monitorare la situazione.