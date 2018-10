GROSSETO – Nel territorio del Comune di Grosseto scuole chiuse anche domani. Il sindaco di Grosseto ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado site sul territorio del Comune, per dell’allerta meteo arancio, anche per domani, martedì 30 ottobre 2018. «Il provvedimento – afferma Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è utile anche per verificare eventuali situazioni di criticità come rami pericolosi ed altro».

