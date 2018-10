GROSSETO – Un pino di grosse dimensioni è caduto in via Topazio a Grosseto, nella zona industriale nord, non lontano dal deposito dei bus della Tiemme. L’albero è caduto e si è abbattuto su alcune auto che erano parcheggiate nella zona. In totale le auto che sono state colpite dall’albero sono quattro. Per fortuna non ci sono feriti.

Leggi anche: Maltempo in città: ramo si spezza e sfonda la finestra di casafotogallery