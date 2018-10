Alle Under 14 del Volley Vigili del Fuoco la stracittadina contro la Pallavolo Grosseto

GROSSETO – L’Under 14 dei Vigili del Fuoco Brico Service si aggiudica la stracittadina sulla Pallavolo Grosseto 1978 con il punteggio di tre set a uno e i parziali di 24/26, 25/17, 25/19 e 25/18. Il derby fra le due società di volley di Grosseto si è giocato in un palazzetto gremito di tifosi. La partita non ha tradito le aspettative e i numerosi spettatori hanno assistito ad una partita entusiasmante, piacevole e agonisticamente combattuta.

Per entrambe le formazioni questa gara era particolarmente sentita, vista la sana rivalità sportiva fra le due società. Per tutto il primo set le due compagini si sono studiate lottando punto su punto. Alla fine l’ha spunta l’ Azzurra che si aggiudica il primo set per 26/24. Sotto di una frazione di gioco, le “Fire-Girls” non ci stanno e tirano fuori grinta e carattere cambiando completamente il corso del match.

Dal secondo set , la forza del servizio e l’attacco martellante delle ragazze dei Vigili del Fuoco mette a dura prova la squadra avversaria che finisce per soccombere sul 25/17. Il terzo e il quarto set sono la fotocopia di quello precedente con le le ragazze del Bricoservice che si impongono con i parziali 25/19 e 25/18.