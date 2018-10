MONTE ARGENTARIO – Nella notte una forte mareggiata ha colpito Porto Ercole. E’ intervenuta la protezione civile per ripulire la strada. Forti raffiche di vento hanno raggiunto l’Argentario causando una mareggiata sul lungomare di Porto Ercole.

Sul lungomare Andrea Doria le onde hanno sparpagliato detriti e fango lungo la strada rendendo difficile la viabilità. Nella mattinata l’intervento dei volontari della Racchetta e della protezione civile ha riportato la situazione nella norma.

“Era da tanto che non si vedeva un mare così agitato per fortuna non ci sono stati danni – commenta il sindaco di Monte Argentario Franco Borghini – nella mattina di oggi abbiamo deciso di chiudere gli ultimi cento metri del lungomare in direzione Orbetello per permettere alla protezione civile di intervenire. La viabilità era diventata pericolosa – conclude – la situazione ora è rientrata nella normalità”.

Si ricorda che in queste ore è prevista un’allerta meteo estesa a tutto il territorio, si raccomanda la massima attenzione.