GROSSETO – Dopo una notte di maltempo la Maremma conta i danni provocati dal forte vento che ha spirato nelle scorse ore e che anche oggi interesserà, con meno intensità, la provincia di Grosseto.

Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati. Molti interventi hanno riguardato la caduta di piante, alberi e rami pericolanti, ma anche per cornicioni e tegole. Le squadre del comando di Grosseto stanno ancora lavorando. In totale gli interventi fino a questa mattina sono stati oltre 20 e hanno interessato Grosseto città e varie zona della provincia.

La situazione meteo è in costante evoluzione. Secondo le previsioni anche la giornata di domani sono attesi piogge e temporali su tutta la provincia.

Qui trovate tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, per le prossime ore e i prossimi giorni potete consultare il nostro servizio meteo con aggiornamenti in tempo reale: www.ilgiunco.net/meteo/grosseto/