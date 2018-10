Incidente nella notte: l’auto finisce contro il monumento. Ferita una ragazza

GROSSETO – Incidente questa notte in città. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato ed è finita contro il monumento all’interno della rotatoria di via de’ Barberi, a Grosseto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di questa mattina. Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai medici del 118 e trasferita poco dopo con l’ambulanza all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni non sembravano gravi al momento del trasferimento in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’auto e i carabinieri.