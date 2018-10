Il Grifone torna da Livorno con le ossa rotte: fratture per Raito e Cretella

GROSSETO – Il Grifone paga a caro prezzo la vittoria sul campo della Pro Livorno con gli infortuni di Raito e Cretella, che vanno ad aggiungersi a quelli di Andreotti e Del Nero. Simone Raito, uscito dopo appena dieci minuti per uno scontro di gioco, è stato portato subito in ospedale dove gli hanno diagnosticato la frattura di una costola. Per lui uno stop, molto fastidioso, di almeno un mese.

Esce con le ossa rotte anche Riccardo Cretella (nella foto), rimasto in campo fino alla fine nonostante il dolore rimediato per la botta alla mano. Anche per lui l’esito è lo stesso: frattura, questa volta alla mano. Due infortuni che tolgono due pezzi fondamentali al centrocampo del Grosseto, proprio alla luce della stupenda vittoria conquistata nel big match con la Pro Livorno.

Nei prossimi giorni i giocatori saranno sottoposti nuovamente ai controlli del caso da parte dello staff medico per capire meglio i tempi di recupero.