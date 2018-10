Colpaccio Gavorrano, Moscati espugna il campo della Trestina al 90′

CITTA’ DI CASTELLO – Clamoroso successo in extremis del Gavorrano, che nell’ottava di campionato espugna il rettangolo di gioco dello Sporting Trestina al 90′.

Primo tempo dei locali, privi dei titolari Gallotti e Ridolfi, che collezionano chance con Braccalenti e poi con Gramaccia ispirato da Cattacchini. Insidioso anche Petricci, ma senza buona sorte. Primo tiro in porta dei maremmani poco prima del riposo e qualche episodio di nervosismo di Costanzo, che viene sostituito.

Nella ripresa sono proprio gli uomini di Rigucci a ingranare la marcia, impegnando tre volte Cucchiararo in parate di peso. In una gara che però sembrava destinata a non avere vinti né vincitori, cambia tutto il tocco vincente su palla attiva del subentrato Moscati, che sfrutta una disattenzione della difesa rivale. firma lo 0-1 praticamente al 90′. Inutili gli ultimi sforzi degli umbri, che incassano la terza sconfitta nel torneo.

Per i rossoblù è invece la seconda vittoria targata Rigucci contro una rivale meglio classificata.

SPORTING TRESTINA: Cucchiararo, Polidori, Maggioli, Goh, Tersini, Marconi, Petricci, Gramaccia, Braccalenti, Vinagli, Cattacchini. A disposizione: Cosimetti, Fumanti, Guasticchi, Staiano, Marchi, Khribech, Landi, Benedetti, Stella. All. Cerbella.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Brenci, Gagliardini, Bruni, Grifoni, Costanzo, Gomes, Conti, Lucarelli. A disposizione: Aglietti, Pupeschi, Moscati, Cela, Pardera, Bartoccini, Mori, Carlotti, Koci. All. Righini.

ARBITRO: De Capua di Nola; assistiti De Santis di Avezzano e Pace di Ancona.

MARCATORI: 45′ st Moscati.