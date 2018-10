Calci padrona di casa e del match, Pallavolo Follonica sconfitta 3-0

CALCI – La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna dalla trasferta di Calci con una netta sconfitta e zero punti. Il punteggio parla chiaro: tre set a zero per le pisane, con le follonichesi mai veramente in partita tranne nel primo set, che con un po’ di fortuna avrebbero anche potuto aggiudicarsi. Poi la resa.

Non è servito a molto neppure l’ingresso in campo di Gianna Paradisi nelle ultime due frazioni di gioco, nonostante la schiacciatrice avesse seriamente rischiato di saltare la trasferta per guai fisici. Il Calci mette così a segno la seconda vittoria stagionale, mentre la Pallavolo Follonica resta a quattro punti in classifica.

«Non sono certamente queste le partite che dobbiamo vincere – è il commento del direttore sportivo follonichese Germano Pasquinelli – il Calci è una buona squadra che a fine campionato troveremo con tutta probabilità ai piani alti della classifica. È stata una partita che si è decisa nel primo set, combattuto fino alla fine, che avremmo anche potuto vincere. Non è andata così. Il risultato, comunque, è giusto. Noi siamo in perfetta media salvezza, con quattro punti dopo tre giornate, e dobbiamo continuare così. Siamo convinti delle nostre qualità: ora pensiamo alla prossima partita».

La Pallavolo Follonica torna in campo sabato 3 novembre alle 21 al Palagolfo contro l’Under 21 Lupi Santa Croce per la quarta giornata del campionato di Serie C.

Entomox Peimar Calci-Pallavolo Follonica Hotel Parrini 3-0 (26/24; 25/18; 25/19)

Pallavolo Follonica: Basnik, Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Paradisi, Parrini, Pierozzi, Poggetti, Zanolla. All. Rossi.

I risultati della 3a giornata – Serie C girone A:

Lupi Estintori San Miniato-Pallavolo Cascina 2-3

U21-Pediatrica Specialist-Baia del marinaio Volley Cecina 1-3

Pallavolo Delfino Pescia-Volley Sei Rose Rosignano 3-1

Fanball Il Discobolo Viareggio-Errepi Mtk Grosseto

Entomox Peimar Calci-Pallavolo Follonica 3-0

U21-Lupi Santa Croce-Fiora Buggiano 1-3

Luca Consani Grosseto-Volley Pantera Lucca 3-2

La classifica:

Fiora Buggiano, Baia del Marinaio Volley Cecina 9 punti; Pallavolo Cascina 6; Entomox Peimar Calci, U21-Pediatrica Specialist, Volley Pantera Lucca 5; Volley Sei Rose Rosignano. Lupi Estintori San Miniato, Pallavolo Follonica 4; Errepi Mtk Grosseto, Luca Consani Grosseto, Pallavolo Delfino Pescia 3; U21-Lupi Santa Croce, Fanball Il Discobolo 0.